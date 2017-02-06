Схему проверки водителей на алкоголь изменят

МВД предлагает устанавливать употребление алкоголя по крови. Новый способ поможет узнать насколько был пьян человек, даже если он находится в бессознательном состоянии, сообщает Российская газета.

Ведь ответственность за вождение в состоянии алкогольно опьянения наступает, если установлен факт употребления алкоголя либо наркотиков. Но не все водители могут пройти экспресс-тест, просто подышав в трубочку. К примеру, участники ДТП могут быть в бессознательном состоянии из-за травм.

Эксперты просят ввести новую схему проверки, сообщая, что за последнее время количество аварий с пострадавшими по вине нетрезвых водителей неуклонно растёт.