ФАС признала управление по транспорту Новокузнецка нарушившим закон

Компания "АвтоЛайн" подала жалобу на действия управления по транспорту и связи, объявившего процедуру отбора на заключение срочных договоров о социальных перевозках в Новокузнецке.

По мнению авторов жалобы, проведение этой процедуры было необоснованным и нарушало требования соответствующего постановления администрации города. Представители УТиС, в свою очередь, заявили, что "АвтоЛайн" не подавал заявку на участие в конкурсном отборе, поэтому его жалобу рассматривать не стоит.

Однако в Кемеровском УФАС пояснили, что действия организатора торгов могут быть обжалованы не только их участниками, но и другими лицами, права которых могут быть ущемлены или нарушены.

"В антимонопольный орган вправе обратиться не только участники торгов, но и иные лица, если обжалование связано с нарушением установленного нормативными правовыми актами порядка организации и проведения торгов, размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в торгах", - говорится в решении по жалобе.

Процедура проведения отбора перевозчиков для заключения срочного договора прошла 29 декабря. В УТиС для участия в процедуре отбора поступили заявки от ПАТП №1, ПАТП №4 и муниципального трамвайно-троллейбусного предприятия, отбор признан несостоявшимся, а все заявившиеся предприятия - победителями. Договоры с победителями заключены 30 декабря.

Как сообщается в решении по жалобе, документы, регламентирующие общественные перевозки в городе, не приведены в соответствие с федеральным законодательством.

"Следовательно, управление по транспорту и связи администрации города Новокузнецка как организатор отбора обязано проводить публичные процедуры в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров", - говорится в решении.

Таким образом, Кемеровское УФАС признало управление по транспорту и связи администрации Новокузнецка нарушившим положения федерального закона при организации и проведении процедуры отбора перевозчиков для заключения срочного договора на право осуществления пассажирских перевозок. Кроме того, принято решение о возбуждении административного производства, что грозит штрафом в 500 тысяч рублей.

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.