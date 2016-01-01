В ближайшие дни в Кузбассе потеплеет

Как сообщают синоптики из Кемеровского Гидрометцентра, в ближайшие дни на территории Кемеровской области установится снежная и тёплая погода.

Уже сегодня, 8 февраля, в регион придёт тёплый циклон и столбик термометра покажет -6С, -11С. Возможен снег.

В ночь на четверг ещё морозно до -18С. Ближе к полудню ветер усилится до 22м/с, зато потеплеет до -1С. вероятность снегопадов возрастёт.

10 февраля характер погоды значительно не изменится. Но, к сожалению, теплый атмосферный фронт покинет нашу область уже к выходным.