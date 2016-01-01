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Новость от 7 Февраля 2017

Российские эксперты оценят ущерб от будущей непогоды

Российские эксперты начали разработку национальной стратегии по адаптации к изменению климата. Как отметили в Минприроды, этим занимаются федеральные ведомости и региональные власти. Они должны создать методику расчета рисков и оценки ущерба от климатических изменений, сообщает газета «Коммерсант».

Эти меры принимаются для  минимизации и предотвращения негативных последствий изменений климата, чтобы не тратить лишних денег на ликвидацию последствий. По словам главы Минприроды Сергея Донского, ежегодно российская казна пустеет на 30-60 млрд рублей.

Сейчас только 6 российских  субъектов предпринимают действия в области климатической политики: у остальных на это нет средств.

«В целом прямые и косвенные последствия изменения климата несут для экономики страны угрозу среднегодовых потерь до 1-2% ВВП до 2030 года. Для наиболее уязвимых территорий (в числе которых, Дальний Восток, Сибирь, Арктика) оценка еще выше — до 4-5% регионального ВВП. По данным Климатического центра Росгидромета (КЦР), в 2016 году наиболее значимыми последствиями изменения климата стали пожары на юге Восточной Сибири и паводки в Приморье», - рассказал глава Минприроды.

Напомним, в Кузбассе этой весной ожидается серьёзный паводок.

 

novokuznetsk.su

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