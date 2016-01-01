Российские эксперты оценят ущерб от будущей непогоды

Российские эксперты начали разработку национальной стратегии по адаптации к изменению климата. Как отметили в Минприроды, этим занимаются федеральные ведомости и региональные власти. Они должны создать методику расчета рисков и оценки ущерба от климатических изменений, сообщает газета «Коммерсант».

Эти меры принимаются для минимизации и предотвращения негативных последствий изменений климата, чтобы не тратить лишних денег на ликвидацию последствий. По словам главы Минприроды Сергея Донского, ежегодно российская казна пустеет на 30-60 млрд рублей.

Сейчас только 6 российских субъектов предпринимают действия в области климатической политики: у остальных на это нет средств.