Путин объявил о внезапной проверке ВКС

Президент РФ Владимир Путин решил проверить уровень боеготовности Воздушно-космических сил. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, органы военного управления, соединения и воинские части приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности.

Он уточнил, что в ходе проверки особое внимание будет уделено развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии, а также проверится готовность к состоянию боевого дежурства.