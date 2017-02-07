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Новость от 7 Февраля 2017

Путин объявил о внезапной проверке ВКС

Президент РФ Владимир Путин решил проверить уровень боеготовности Воздушно-космических сил. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, органы военного управления, соединения и воинские части приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности.

Он уточнил, что в ходе проверки особое внимание будет уделено развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии, а также проверится готовность к состоянию боевого дежурства.

«Со всеми проверяемыми воинскими частями, подразделениями будут проведены тактические учения и контрольные занятия»,  - передаёт слова Шойгу новостное агентство РИА Новости.

novokuznetsk.su

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