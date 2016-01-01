Правительство посчитало прямые выборы мэров ограничением свободы

Прямые выборы мэров ограничит права некоторых граждан, говорится в отрицательном отзыве правительства на законопроект, подготовленный депутатами от "Справедливой России" в конце прошлого года. Справедливороссы предложили сделать прямые выборы мэров обязательными для всех городов.

Депутатами Госдумы этот законопроект ещё не рассматривался, заседание должно пройти 15 февраля, пишет BBC Russia.

По мнению авторов законопроекта, после отмены обязательных прямых выборов глав городов жители оказались фактически отстранены от реального участия в управлении городом.

В отзыве правительства говорится, что повсеместные прямые выборы мэров помешают регионам "регулировать данный вопрос с учётом особенностей расположенных на его территории городских округов и крупных городских поселений".

Напомним, сегодня закон предусматривает три варианта избрания руководителя города:

всеобщие выборы,

выборы парламентом из своего состава или из кандидатов, которых выбирает специальная конкурсная комиссия (половину членов комиссии назначает губернатор)

двуглавая система - главой муниципалитета считается избранный депутатами из своего числа спикер собрания, который выполняет представительские функции, а администрацией руководит нанятый по контракту сити-менеджер.

Сейчас прямые выборы сохранились в восьми российских городах-региональных столицах: в Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске, Анадыре, Абакане, Майкопе, Томске и Якутске.

Не отменили прямые выборы мэра в Кемерове и в Новокузнецке. А вот жители третьего по численности города Кузбасса Прокопьевска в прошлом году столкнулись с тем, что выбирать нового главу после отставки Валерия Гаранина им не пришлось.

Как пояснила novokuznetsk.su пресс-секретарь Новокузнецкого городского Совета народных депутатов Ирина Лихоткина, каких-либо изменений по вопросу прямых выборов главы города депутаты в этом году принимать не планируют.

Напомним, срок полномочий у Сергея Кузнецова истекает осенью 2018 года.