Чем закончилась история с упавшей в обморок девушкой в автобусе

В январе жительница Новокузнецка Наталья рассказала о вопиющем случае. По её словам, кондуктор автобуса №65б, не оказала никакой помощи её дочери, которая упала в обморок. Она просила откликнуться свидетелей этого инцидента и хотела привлечь к ответственности кондуктора.

По словам матери пострадавшей, прошло несколько недель, но никакой реакции со стороны городских властей так и не последовало.

«Мы были в Следственном комитете, там написали объяснительную, где я разъяснила все обстоятельства произошедшего. Но с тех пор нам никто не звонил. Сейчас моя дочь чувствует себя не очень хорошо. 8 февраля её госпитализируют, чтобы выяснить причины обморока», - рассказала SU Наталья.

По информации представленной сотрудниками ПАТП №1, было проведено расследование, но факт высадки пассажира не подтвердился . Кроме этого водитель и кондуктор не признают вины.

«В результате служебного расследования, по факту высадки девушки из автобуса, после падения в обморок, с водительского и кондукторского состава работающего 16.01.2017г. на городском автобусном маршруте № 646 «Транспортная - Л.База» в 1 смену взяты объяснительные. Факт высадки пассажира 16.01.2017г с 9-00 до 10-00 на остановке «В.Редаково» водители и кондукторы отрицают.

Руководством предприятия было предложено Рябовой Н.А. (маме пострадавшей) приехать на предприятие вместе с дочерью с целью выявления кондуктора высадившего ее дочь 16.01.2017г. на остановке «В.Редаково», от встречи Рябова Н.А. отказалась.

В средствах массовой информации, подвижном составе а также на остановочных павильонах «Кузедеевский разъезд» и «В.Редаково» были размещены объявления с просьбой очевидцев данного происшествия позвонить на телефон «Горячей линии» Управления по транспорту и связи г.Новокузнецка . Очевидцев данного инцидента не выявлено.

На основании вышеизложенного сообщаем ,что факт высадки пассажира 16.01.2017г, в период с 9-00 до 10-00 на остановке «В.Редаково» из автобуса принадлежащего нашему предприятию работающему на маршруте № 646 «Транспортная-Л.База» не подтверждается.

В ведомстве уточняют, что с водительским и кондукторским составом предприятия проведен внеочередной инструктаж о порядке действий при возникновении непредвиденных ситуаций при работе на линии.