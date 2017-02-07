Схему назначений стипендий изменят

Как сообщает Российская газета со ссылкой на приказ Минобрнауки, схему назначений стипендий студентам, аспирантам и слушателям подготовительных отделений изменят.

Теперь размер выплат будет учитывать инфляцию и прожиточный минимум. А вот троечникам не повезло – им отменяют материальную помощь, даже если в зачётке будет лишь одна тройка. Не получит стипендию и тот, кого отправили на пересдачу.

Но все первокурсники гарантировано получат деньги до окончания первой сессии независимо от баллов, с которыми они поступили в вуз. Минимальная сумма выплат - 1484 рубля.

А повышенную стипендию получат те студенты, которые имеют достижения в учёбе (две сессии на отлично), в научных исследованиях или культурно-творческой, спортивной областях (золотой значок ГТО).

Дети-сироты и контрактники (отслужившие не менее 3 лет) имеют право на получение социальной стипендии минимум - 2227 рублей.

На эти выплаты могут рассчитывать и те, кто первые два года учатся на "хорошо" и "отлично", им назначается социальная стипендия в повышенном размере – почти 10 тыс. рублей.