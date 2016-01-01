Райкин объяснил слова о «некрофильском государстве»

Накануне редакция SU рассказала о скандале, который разгорелся вокруг высказывания Константина Райкина. По мнению народного артиста, Россия является «некрофильским государством». Многим россиянам не понравилась эта резкая фраза.

Накануне Константин Райкин объяснил свою позицию.

«Фраза вырвана из контекста большого стихотворного спектакля, который играется уже в течение 15 лет», - передаёт слова артиста Коммерсант.

Он уточнил, что эта фраза родилась на основе высказывания Александра Пушкина в произведении «Борис Годунов», где говорится, что государство может любить только мёртвых.

Также Райкин подчеркнул, что эта фраза произносится как «комментарий к трагическим судьбам поэтов, которые упоминаются и звучат в этом моноспектакле».