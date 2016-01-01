Депутат устыдился своей "маленькой" зарплаты в 140 тысяч

В Санкт-Петербурге депутат Законодательного собрания от "Единой России" Андрей Васильев заявил в телеэфире, что ему стыдно получать такую зарплату.

"В моём возрасте мне стыдно за свою зарплату депутата", – приводит его слова ЗакС.ру.

Сегодня зарплата депутата городского парламента составляет в среднем 140 тысяч рублей.

Он также отметил, что за последнее время депутаты подняли зарплату всем - учителям, медикам, библиотекарям и работникам культуры, а оплата труда депутатов за это время не индексировалась. По мнению депутата, данная тенденция является проявлением несправедливости и делает народного избранника «изгоем».

Андрею Васильеву в сентябре исполнится 60 лет. По данным СМИ, за пять лет он подал три законопроекта: о защите валютных заёмщиков, о сохранении музея на "Авроре" и о Дне ветерана труда 12 января. Кроме этого, на счету Васильева восемь депутатских запросов

Кроме того, парламентарий имеет законное право не работать до 150 дней в году.