Путин подписал закон о персональных данных

В настоящее время эта статья предусматривает предупреждение или административный штраф для граждан в размере от 300 до 500 рублей; для должностных лиц — от 500 рублей до 1 тысячи рублей; для юридических лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

Согласно закону, за обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных российским законодательством, либо обработку персональных данных, несовместимую с целями их сбора, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, будет грозить предупреждение или штраф для граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Должностным лицам может грозить штраф от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а юрлицам — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Обработка персональных данных без письменного согласия их субъекта в случаях, когда такое согласие должно быть получено в соответствии с законодательством, а также обработка персональных данных с нарушением установленных требований к составу сведений, включаемых в согласие субъекта на обработку его персональных данных, по новому закону, влечет штраф для граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; для юрлиц — от 15 тысяч до 75 тысяч рублей.

Также закон предусматривает штрафы за невыполнение оператором обязанности по опубликованию или обеспечению иным образом неограниченного доступа к документу, определяющему политику оператора в отношении обработки персональных данных. Данное нарушение повлечет предупреждение или штраф для граждан в размере от 700 до 1,5 тысяч рублей. Должностным лицам будет грозить штраф от 3 тысяч до 6 тысяч рублей. Для ИП устанавливаются штрафы от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юрлиц — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: