Российский миллионер хочет возродить империю Романовых на отдельных островах

Основатель Монархической партии, российский миллионер Антон Баков хочет возродить империю Романовых на трёх островах Кирибати, что расположены в Тихом океане. Он уже ведёт переговоры с местными властями.
Как сообщает новостное агентство РИА Новости, на островах Молден, Старбак и Миллениум миллионер создаст "альтернативную Россию" и построит всю необходимую инфраструктуру. На это ему понадобится 15 лет.
Арендованные острова необитаемы, но там идеальный климат. Пока сделка с местными властями ещё не подписана. Президент островного государства Танети Маамау лично осмотрел выше перечисленные острова и сейчас решает, стоит ли заключать договор с русским миллионером.
Отметим, на острове Баков хочет возродить империю Романовых, но он не ожидает миграции российских граждан на Кирибати, хотя и рассчитывает на инвестиции с их стороны.