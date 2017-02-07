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Новость от 8 Февраля 2017

Российский миллионер хочет возродить империю Романовых на отдельных островах

Основатель Монархической партии, российский миллионер Антон Баков хочет возродить империю Романовых на трёх островах Кирибати, что расположены в Тихом океане. Он уже ведёт переговоры с местными властями.

Как сообщает новостное агентство РИА Новости, на островах Молден, Старбак и Миллениум миллионер создаст "альтернативную Россию" и построит всю необходимую инфраструктуру. На это ему понадобится 15 лет.

Арендованные острова необитаемы, но там идеальный климат. Пока сделка с местными властями ещё не подписана. Президент островного государства Танети Маамау лично осмотрел выше перечисленные острова и сейчас решает, стоит ли заключать договор с русским миллионером.

Отметим, на острове Баков хочет возродить империю Романовых, но он не ожидает миграции российских граждан на Кирибати, хотя и рассчитывает на инвестиции с их стороны.

Сейчас Романовы представлены потомками Александра II и великих князей Константина, Николая и Михаила Николаевичей. Большинство из них живут в странах Западной Европы и США и объединены в доме Романовых. Однако одна ветвь потомков Александра II — Кирилловичи — составляет "Российский императорский дом" и признана династиями европейских монархов.

novokuznetsk.su

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