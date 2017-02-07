Российский миллионер хочет возродить империю Романовых на отдельных островах

Основатель Монархической партии, российский миллионер Антон Баков хочет возродить империю Романовых на трёх островах Кирибати, что расположены в Тихом океане. Он уже ведёт переговоры с местными властями.

Как сообщает новостное агентство РИА Новости, на островах Молден, Старбак и Миллениум миллионер создаст "альтернативную Россию" и построит всю необходимую инфраструктуру. На это ему понадобится 15 лет.