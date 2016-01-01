Чем дышали новокузнечане в январе

Традиционно в воздухе Новокузнецка было много вредных примесей. Как передают специалисты из Кемеровского гидрометцентра, в январе 2017 года в атмосфере было много сажи, фторида водорода, фенола, оксида углерода и др.

Во всех районах города, кроме Куйбышевского района, зарегистрирован повышенный уровень загрязнения атмосферы фторидом водорода.

«В Кузнецком, Центральном и Куйбышевском районах отмечен повышенный уровень загрязнения воздуха сажей. Максимальная концентрация этой примеси составила 2,6 ПДК», - сообщили в ведомстве.

В Кузнецком и Центральном районах отмечен повышенный уровень фенола, оксида углерода и диоксида азота. В Орджоникидзевском также было много фенола.

В Новоильинском районе было пыльно. Максимальная концентрация этой примеси составила 1,2 ПДК.