Глава администрации Заводского района: Дороги на 18 квартал нет и не будет

Жители Новокузнецка уже не первый год просят сделать хорошую дорогу, которая соединяла бы 18-й квартал и Пойменное шоссе. Сейчас водители вынуждены подвергать себя опасности и ездить по дороге, до сих пор не принятой в эксплуатацию, чтобы не стоять в длинных пробках.

По словам руководителя администрации Заводского района Алексея Ермолаева, эту дорожную перемычку никогда не сделают официальной.

«Эту дорогу в нескольких местах пересекает линия электропередачи и газопровод. Ещё одна причина - железнодорожная линия, соединяющая КМК и Запсиб. Даже если за счёт собственных усилий отремонтируем её и официально разрешим ездить горожанам по этой дороге, то получим такой негативный всплеск со стороны курирующих структур», - разъяснил он.

Также чиновник признался, что сотрудники ГИБДД предлагают вообще перекопать эту дорогу, чтобы никто не ездил по ней.