Готовимся к приходу большой воды: в Абагуре-Лесном чистят реки

К приходу большой воды власти Новокузнецка готовятся уже сейчас. В Абагуре-Лесном приступили к чистке русел рек Кондомы и Томи.

По словам руководителя территориального управления "Абагур" Вячеслава Щёкина, последний раз какие-либо работы проводились только в 2013-ом. А в этом году, по распоряжению главы Новокузнецка, планируют сделать комплексную очистку всей дренажной системы посёлка.

Уже сейчас на окраине Абагура прорубили просеку и накатали технологическую дорогу. Специалисты очищают со дна канав ил и разного рода мусор, мешающий воде уходить в реку, сообщает 10 канал.

Ранее был опубликован неблагоприятный прогноз от МЧС – этой весной велика вероятность прихода большой воды, поэтому активные работы по предотвращению паводка начались заранее.