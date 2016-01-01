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Новость от 9 Февраля 2017

Ушёл из жизни известный новокузнецкий художник

Как стало известно, ушел из жизни член Союза художников России Николай Петрович Мигулин.

Прощание состоится завтра, 10 февраля, Прощание состоится 10 февраля 2017 года с 11.00 до 13.00 в ДК «Строитель» пр.Орджоникидзе ,23.

Для справки: Николай Петрович Мигулин, живописец, график, работал в области монументально-декоративной живописи, художественного проектирования, книжной графики.

Родился в 1948 году в маленьком шахтерском городке Осинники. Окончил Иркутское училище искусств.

В Новокузнецке проживал с 1972 года. Участник городских, областных, региональных, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок. Член Союза художников с 1990 года. В совершенстве владел современным художественным языком, умением свободно мыслить формами и цветом.

novokuznetsk.su

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