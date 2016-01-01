Ушёл из жизни известный новокузнецкий художник

Как стало известно, ушел из жизни член Союза художников России Николай Петрович Мигулин.
Прощание состоится завтра, 10 февраля, Прощание состоится 10 февраля 2017 года с 11.00 до 13.00 в ДК «Строитель» пр.Орджоникидзе ,23.
Для справки: Николай Петрович Мигулин, живописец, график, работал в области монументально-де
Родился в 1948 году в маленьком шахтерском городке Осинники. Окончил Иркутское училище искусств. В Новокузнецке проживал с 1972 года. Участник городских, областных, региональных, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок. Член Союза художников с 1990 года. В совершенстве владел современным художественным языком, умением свободно мыслить формами и цветом.
Родился в 1948 году в маленьком шахтерском городке Осинники. Окончил Иркутское училище искусств.
В Новокузнецке проживал с 1972 года. Участник городских, областных, региональных, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок. Член Союза художников с 1990 года. В совершенстве владел современным художественным языком, умением свободно мыслить формами и цветом.