Ушёл из жизни известный новокузнецкий художник

Как стало известно, ушел из жизни член Союза художников России Николай Петрович Мигулин.

Прощание состоится завтра, 10 февраля, Прощание состоится 10 февраля 2017 года с 11.00 до 13.00 в ДК «Строитель» пр.Орджоникидзе ,23.

Для справки: Николай Петрович Мигулин, живописец, график, работал в области монументально-де коративной живописи, художественного проектирования, книжной графики.