RSS    Реклама на сайте

Реклама

Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 9 Февраля 2017

В Новокузнецке планируют открыть новый дом творчества

2017-й год в Новокузнецке пройдёт под знаком Года Кузнецкого района. Накануне глава Новокузнецка посвятил этой территории города часть своего традиционного объезда.

Как сообщает "ВашГород.ру", уже в этом году на Петракова, 36а может появиться новый Дом творчества. Раньше в этом здании размещался "Томсктрансгаз".

«Планируется частичная перепланировка, косметический ремонт, установка охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, аварийного освещения, установка ограждающих перил и пандусов», — рассказал Сергей Сухорев.

Центр смогут посещать более 2000 человек. В их числе — дети с ограниченными возможностями.

Также в Кузнецком районе отремонтируют школу № 24. Сейчас здание в плачевном состоянии: кровля протекает, деревянные окна прогнили, требуется ремонт крылец. Всё это власти обещают исправить в 2017 году.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас:

Ошибка в тексте? Выдели её мышкой и нажми Система Orphus  Читай наши новости на