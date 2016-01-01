В Новокузнецке планируют открыть новый дом творчества

2017-й год в Новокузнецке пройдёт под знаком Года Кузнецкого района. Накануне глава Новокузнецка посвятил этой территории города часть своего традиционного объезда.

Как сообщает "ВашГород.ру", уже в этом году на Петракова, 36а может появиться новый Дом творчества. Раньше в этом здании размещался "Томсктрансгаз".