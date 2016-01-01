Сергей Кузнецов: Только вместе мы сможем сделать город чище и комфортнее для проживания

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов прокомментировал итоги объезда Кузнецкого района на своей странице во "ВКонтакте".

В посте глава города подчеркнул, что у него возникли нарекания и замечания не только к дорожным и коммунальным службам, но и к малому и среднему бизнесу. В большинстве случаев на козырьках входных узлов огромные «сугробы», на вывесках отсутствуют буквы. Всем ответственным лицам был дан недельный срок на устранение замечаний.

"Считаю, что необходимо заменить светофорные объекты на Народной на светофоры вызывного типа. Демонтированные светофоры установим взамен устаревших. Ремонт автомобильных дорог в районе начнём с ямочного ремонта в начале марта литым асфальтом, затем с наступлением положительных температур произведём ремонт улицы Народной до Технического проезда и улицы Ленина от Советской площади до ДК «Алюминщик», обустроим на Ленина пешеходную часть, сделаем благоустройство", - сообщил Сергей Кузнецов.

В своём сообщении он также рассказал о встрече с представителями бизнеса после объезда, на которой глава района Сергей Сухорев рассказал о планах работ в рамках празднования Года Кузнецкого района.

"Будем совместно с АО «Русал», АО «Кузнецкие ферросплавы», АО «НЗРМК им. Н.Е.Крюкова» и другими предприятиями ремонтировать фасады жилых домов по улице Ленина, выполним благоустройство в саду «Алюминщиков», отремонтируем пешеходные зоны, по многочисленным просьбам жителей района выполним строительство наружного освещения", - отмечается в сообщении.

Глава Новокузнецка также предложил создать группу в социальной сети или сайт Кузнецкого района для обратной связи с жителями.