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Новость от 9 Февраля 2017

Самый богатый депутат Госдумы попросил суд признать его банкротом

Депутат Госдумы из Архангельской области, миллиардер из списка Forbes, основатель десятков строительных компаний Андрей Палкин попросил суд признать его банкротом, сообщает газета «Коммерсант».

Он признан самым богатым депутатом в Госдуме. Если верить его декларации о доходах за 2015 год, то Палкин является владельцем 59 квартир и примерно 200 единиц строительной техники, на сумму более полутора миллиарда рублей.

Как подчёркивает сам Палкин, в опубликованном документе указана прибыль от строительного бизнеса. Но с ним он был вынужден расстаться, когда стал депутатом.

«Чтобы стать депутатом, мне пришлось все быстро распродать. Для ускорения процесса был вынужден продавать всё по более низкой цене и с рассрочкой до 15 лет. Иначе не продать», - рассказал будущий банкрот.

Сейчас у него возникли проблемы с уплатой налогов, поэтому он вынужден был подать прошение в суд о признании его банкротом.

 

novokuznetsk.su

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