Медведев: рост пенсий начал превышать инфляцию

Как рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, средний размер пенсий перегнал инфляцию. Соответствующее заявление он сделал на встрече с главой Пенсионного фонда России (ПФР) Антоном Дроздовым.

Чиновник подтвердил слова премьера и отметил, что пенсии повысились на уровень выше инфляции, сообщает "Ведомости"

"Сумма (средняя пенсия после единовременной помощи и индексации в феврале) на 2% превышает размер фактически сложившейся инфляции. Это переход к росту пенсий в реальном выражении, не в номинальном", - подчеркнул Медведев.

Напомним, в 2017 году все пенсионеры получили единовременную материальную помощь в размере 5 тысяч рублей. Также в этом месяце произошла индексация пенсий на 5,4%.