Куда сходить на выходных в Новокузнецке: топ мероприятий

Хоть синоптики и обещают морозную погоду, всё же не стоит сидеть дома. В традиционной рубрике от novokuznetsk.su вы узнаете о самых интересных событиях и мероприятиях, которые произойдут в ближайшие дни.

Высоцкий в Новокузнецке

В эти дни проходит фестиваль бардовской песни «Высоцкий в Новокузнецке». До конца недели у горожан есть возможность посетить несколько концертов, где будут исполнять лучшие песни Владимира Высоцкого.

На фестиваль приедут более 80 участников из Томска, Красноярска, Москвы, Кемерова, Прокопьевска, Новосибирска, Барнаула, Бийска и Усть-Кабырзы. Концерты состоятся в Театре металлургов.

Театральные выходные

В эти выходные можно интересно провести время в Драматическом театре. В пятницу в 18.00 на большой сцене можно посмотреть комедию «Волки и овцы»(12+).

А в субботу пройдёт сразу два спектакля – в 16.00 на малой сцене «Мой мужик на севере» (18+), а в 18.00 на большой сцене покажут поучительную историю «Странная миссис Сэвидж» (12+).

Есть что посмотреть и детям - в 12.00 ребятам покажут сказку «Все мыши любят сыр» (6+)

Лыжня России-2017

В Новокузнецке в парке культуры и отдыха «Водный» стартует всероссийская открытая массовая гонка «Лыжня России-2017».

Если тоже хотите провести активно субботний день, то приходите 11 февраля в 13.00. Это спортивное мероприятие призвано привлечь россиян к здоровому образу жизни.

Напомним, синоптики обещают в этот день двадцатиградусные морозы.

Идём на концерт

В эту пятницу в 19.00 можно сходить на фантастическое вокальное шоу COOL & JAZZY, которое состоится в ДК «Алюминщик».

Четыре талантливых исполнителя своими голосами могут воспроизвести всё, что угодно - от песен The Beatles до Грига.

«В общей совокупности профессионализма, опыта и своих, по сути, безграничных возможностей, коллектив не имеет аналогов не только на отечественном рынке, но и в мире в целом», - рассказали организаторы концерта.

Узнать подробности можно позвонив по телефону 8 (3843)37-19-55.

Также стоит послушать песни местной музыкальной группы «STEREOLINE». Концерт состоится в the Dance Café.

Приходите послушать качественную музыку 10 февраля. Звоните по телефону 600-149 и узнавайте подробности.

Этот удивительный мир кино

В преддверии Дня всех влюблённых, советуем посмотреть романтический фильм «Love is»(18+)

Он был снят во Франции, России, Аргентине и США и в нём повествуется о шести историях любви. Фильм соткан из любви, музыки и ревности.

Увидеть все новинки или узнать более подробно обо всех фильмах, которые сейчас в прокате, можно на сайтах кинотеатров Новокузнецка: «Октябрь», «Формула Кино», «Кино им. Кино», «Планета Кино».