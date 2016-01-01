Куда сходить на выходных в Новокузнецке: топ мероприятий

Хоть синоптики и обещают морозную погоду, всё же не стоит сидеть дома. В традиционной рубрике от novokuznetsk.su вы узнаете о самых интересных событиях и мероприятиях, которые произойдут в ближайшие дни.
Высоцкий в Новокузнецке
В эти дни проходит фестиваль бардовской песни «Высоцкий в Новокузнецке». До конца недели у горожан есть возможность посетить несколько концертов, где будут исполнять лучшие песни Владимира Высоцкого.
На фестиваль приедут более 80 участников из Томска, Красноярска, Москвы, Кемерова, Прокопьевска, Новосибирска, Барнаула, Бийска и Усть-Кабырзы. Концерты состоятся в Театре металлургов.
Театральные выходные
В эти выходные можно интересно провести время в Драматическом театре. В пятницу в 18.00 на большой сцене можно посмотреть комедию «Волки и овцы»(12+).
А в субботу пройдёт сразу два спектакля – в 16.00 на малой сцене «Мой мужик на севере» (18+), а в 18.00 на большой сцене покажут поучительную историю «Странная миссис Сэвидж» (12+).
Есть что посмотреть и детям - в 12.00 ребятам покажут сказку «Все мыши любят сыр» (6+)
Лыжня России-2017
В Новокузнецке в парке культуры и отдыха «Водный» стартует всероссийская открытая массовая гонка «Лыжня России-2017».
Если тоже хотите провести активно субботний день, то приходите 11 февраля в 13.00. Это спортивное мероприятие призвано привлечь россиян к здоровому образу жизни.
Напомним, синоптики обещают в этот день двадцатиградусные морозы.
Идём на концерт
В эту пятницу в 19.00 можно сходить на фантастическое вокальное шоу COOL & JAZZY, которое состоится в ДК «Алюминщик».
Четыре талантливых исполнителя своими голосами могут воспроизвести всё, что угодно - от песен The Beatles до Грига.
«В общей совокупности профессионализма, опыта и своих, по сути, безграничных возможностей, коллектив не имеет аналогов не только на отечественном рынке, но и в мире в целом», - рассказали организаторы концерта.
Узнать подробности можно позвонив по телефону 8 (3843)37-19-55.
Также стоит послушать песни местной музыкальной группы «STEREOLINE». Концерт состоится в the Dance Café.
Приходите послушать качественную музыку 10 февраля. Звоните по телефону 600-149 и узнавайте подробности.
Этот удивительный мир кино
В преддверии Дня всех влюблённых, советуем посмотреть романтический фильм «Love is»(18+)
Он был снят во Франции, России, Аргентине и США и в нём повествуется о шести историях любви. Фильм соткан из любви, музыки и ревности.
Увидеть все новинки или узнать более подробно обо всех фильмах, которые сейчас в прокате, можно на сайтах кинотеатров Новокузнецка: «Октябрь», «Формула Кино», «Кино им. Кино», «Планета Кино».