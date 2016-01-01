В Кузбасс вернутся морозы до -36С

В ближайшие дни в Кузбассе установится морозная погода.

Сегодня и завтра ещё тепло – в пределах -13С, пройдут обильные снегопады. Но уже к вечеру пятницы начнётся похолодание и поднимется ветер до 22 м/с.

В ночь на 11 февраля в некоторых районах области похолодает до -30С. В последующие дни мороз будет крепчать.

«В субботу днем без осадков при -23С. Ветер сохранится, порывы будут достигать 17 м/с, а в ночь на воскресенье температура понизится до -25,-30°С, местами до -36°С», - сообщили в Кемеровском Гидросетцентре.

Синоптики прогнозируют, что арктический холод будет властвовать на территории региона и в начале следующей недели.