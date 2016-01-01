Обвиняемый в убийстве 12-летней новокузнечанки отстреливался при задержании

Как сообщает ВашГород.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах, новокузнечанин, обвиняемый в убийстве школьницы, при задержании он был пьян и оказал сопротивление, открыв стрельбу по полицейским.

За это ему грозит ещё одно уголовное дело. По словам очевидцев соседей, он отстреливался от полицейских с помощью своего оружия, которое фигурирует на его снимках в социальных сетях. К счастью, никто не пострадал.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за применение насилия в отношении полицейских. Если его возбудят, то ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Представители Следственного комитета по Кемеровской области не подтвердили эту информацию.

Напомним, школьница пропала в Новокузнецке вечером 26 января. На пятый день стало известно, что она погибла, а ее тело сбросили в вентиляционный штрек шахты. Подозреваемый уже задержан, он никак не сотрудничает со следствием. Ему назначили психологическую экспертизу.

Ранее редакция SU опубликовала интервью с матерью погибшей.