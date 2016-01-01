В Новокузнецке в 29 раз превышен уровень бензапирена, вызывающего рак

По данным Росстата за 2016 год, Новокузнецк попал в список российских городов, в которых были зарегистрированы случаи высокого загрязнения атмосферного воздуха.

В нашем городе в шесть раз было превышено содержание бензпирена, причём один раз – в 29 раз от нормы. Хуже дела обстоят только в Чите (превышение в 45 раз ПДК) и Магнитогорске (в 39 раз ПДК).

Также в Новокузнецке один раз был превышен оксид углерода в 13 раз. Чуть лучше экология в Улан-Удэ, Архангельске, Уфе и Омске.

Для справки: Бензапирен относится к канцерогенам. Опасен тем, что во многих случаях является причиной онкологческих заболеваний у человека и животных.

Ранее редакция SU рассказала, какими вредными примесями дышали новокузнечане в январе 2017 года.