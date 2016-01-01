Здание Новокузнецкого муниципального банка продают за 390 млн рублей

Три года спустя продолжается реализация имущества обанкротившегося Новокузнецкого муниципального банка.

Очередные торги посредством публичного предложения пройдут на электронной площадке ЗАО «Объединенная Торговая Площадка» – в 14:00 часов по московскому времени с 27 марта 2017 г. по 21 мая 2017 г.

Всего на торги выставлено более 1200 лотов - движимое и недвижимое имущество, права требования к физическим лицам, оргтехника и многое другое.

В числе лотов и административное здание по улице Кирова, 38, где располагался главный офис банка, и земельный участок вокруг него. Лот оценен в 390 млн рублей.