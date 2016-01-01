"Лыжня России" в Новокузнецке пройдёт в эти выходные

11 февраля в 13.00 в Новокузнецке в парке культуры и отдыха «Водный» стартует всероссийская открытая массовая гонка «Лыжня России-2017».

«Активно идёт регистрация участников. «Лыжня России» в Новокузнецке всегда пользуется популярностью. Приятно, что люди участвуют семьями, приходят вместе с детьми. В этом году подготовлены разные дистанции: 300 м – для самых маленьких, 1 км – для начинающих и 5 км – для опытных. Кроме детских, планируются также массовые старты и отдельные VIP-забеги», – цитирует слова председателя комитета по физической культуре, спорту и туризму Ирины Гончаровой пресс-служба администрации.

Напомним, что в связи с ожидающимся похолоданием мероприятие в Кемерове перенесено. Согласно прогнозу погоды, в субботу в Новокузнецке ожидается –16…–18 ºС, что не противоречит правилам проведения соревнований.

Парад участников начнется в 13:00, а первый забег – в 13:30.

В рамках всероссийской акции можно будет выполнить нормативы ВФСК «ГТО». Кроме того, на территории комплекса будет работать каток, уличное кафе, детей будут развлекать аниматоры, планируются выступления конного клуба «Фаворит». Для удобства горожан по территории парка будет курсировать автобус.

Подать заявку для участия по электронной почте: sport@admnkz.info (с указанием ФИО, возраста и пометкой «Заявка на Лыжню России»). Каждому участнику необходимо иметь справку врача о допуске к соревнованиям. Зарегистрировавшиеся участники получат порядковые номера и спортивные шапки с символикой мероприятия, подарки и сувениры от спонсоров.

Дополнительная информация – по телефону: 32-15-97.