Почти все россияне приходятся друг другу родственниками

Такое заявление сделали генетики центра Genotek, обследовав почти 2 тысячи человек от Владивостока до Сочи. Оказалось, что 83% россиян приходятся друг другу родственниками.

Пробы брались у людей разного возраста (от 20 до 40 лет) не только в российских городах, но и в Киеве. Причём родственники находились в разных поколениях.

«Оказалось, что в 8 случаях из 10 можно выявить генетические связи от первого до десятого поколения. Благодаря этому эксперименту, я нашёл двух родственников, о которых не знал ранее», — рассказал газете «Известия» генеральный директор Genotek Валерий Ильинский.

Он отметил, что шансы найти родственника в своем же городе или в другом конце страны одинаковы.