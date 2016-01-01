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Новость от 11 Февраля 2017

Почти все россияне приходятся друг другу родственниками

Такое заявление сделали генетики центра Genotek, обследовав  почти 2 тысячи человек от Владивостока до Сочи. Оказалось, что 83% россиян приходятся друг другу родственниками.

Пробы брались у людей разного возраста (от 20 до 40 лет) не только в российских городах, но и в Киеве. Причём родственники находились в разных поколениях.

«Оказалось, что в 8 случаях из 10 можно выявить генетические связи от первого до десятого поколения. Благодаря этому эксперименту, я нашёл двух родственников, о которых не знал ранее», — рассказал  газете «Известия» генеральный директор Genotek Валерий Ильинский.

Он отметил, что шансы найти родственника в своем же городе или в другом конце страны одинаковы.

novokuznetsk.su

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