В Новокузнецке водитель перевозил пассажиров на неисправном транспорте

В Кузнецком районе Новокузнецка водитель перевозил пассажиров на неисправном транспорте. Этот факт выяснили сотрудники ДПС в ходе рейда, который проходил в ноябре 2016 года.

При осмотре транспортного средства были обнаружены неисправности, при которых дальнейшая эксплуатация этой маршрутки была запрещена. Инспекторы сообщили об этом водителю и выписали предписание о запрете перевозки пассажиров.

«Но водитель проигнорировал требования и вновь вышел в рейс. В этот же день его опять задержали сотрудники ДПС. По словам мужчины, он не хотел терять заработок, а неисправности собирался устранить после смены», - уточнили в пресс-службе областного СУ СК РФ.

В отношении 47-летнего водителя возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Все материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения дела.