В Новокузнецке появится аллея Тёплых сердец

В преддверии Дня всех влюблённых жителям Новокузнецка предлагают украсить парк им. Гагарина сердечками, изготовленными своими руками. Уже сейчас сотрудники «Парка приключений» создали почти 100 теплых сердец.

Если и вы захотели принять участие в создании аллеи Тёплых сердец, то покупайте ткань, нитки или пряжу и создавайте любого размера и вида сердца.

«Затем свою поделку нужно принести в «Парк приключений», где взамен вы получите подарок от организаторов акции», - уточняют организаторы.

Если получится создать более 500 сердец, то удастся установить новый мировой рекорд. Акция продлится до 23 февраля.