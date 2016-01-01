Новокузнечан приглашают на персональную выставку Никаса Сафронова

16 февраля в Новокузнецком художественном музее открывается выставка произведений Заслуженного художника РФ, академика Российской академии художеств Никаса Сафронова «Избранное».

Выставочный проект «Избранное» ставит своей целью знакомство зрителя с различными периодами творчества маэстро. Жители и гости города увидят абсолютно новую коллекцию картин, показанную в Государственном историческом музее в Кремле. В экспозиции будет представлено более 80 работ разных направлений: классический портрет, пейзаж, сюжетные композиции в стиле символизм, а также полотна в авторском стиле DreamVision.

Экспозиция демонстрировалась во многих городах России и Украины, Казахстана, Европы и Азии. Разные жанры, представленные в экспозиции, наиболее полно отражают мировоззрение и художественное осмысление реальности самым известным мастером мастеров живописи современной России.

Выставка проходит при поддержке Администрации Кемеровской области, Администрации города Новокузнецка и посвящена 400-летию города Новокузнецка.

С 17 февраля по 26 марта 2017 года новокузнечане и гости нашего города смогут посетить выставку Никаса Сафронова «Избранное» в Новокузнецком художественном музее (ул. Кирова, 62)