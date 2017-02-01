В Новокузнецке прошёл чемпионат по русским шашкам

В Новокузнецке стали известны имена победителей чемпионата по русским шашкам. Турнир продолжался чуть больше двух месяцев.

«Столь продолжительный срок при небольшом количестве участников объясняется рядом причин, главная из которых у новокузнечан отсутствует собственное помещение, в котором можно организовывать соревнования», - рассказал председатель федерации шашек Новокузнецка Анатолий Новиков.

В упорной борьбе победителем стал Игорь Волошин. Почётное второе место занял Сергей Богачёв. А тройку лидеров замыкает Анатолий Новиков.

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