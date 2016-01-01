Кузбассу грозит сложный паводок

Специалисты в один голос утверждают, что этой весной стоит готовиться к сложному паводку не только на территории Кемеровской области, но и в других Сибирских федеральных округах.

По словам начальника Сибирского регионального центра МЧС России генерала-лейтенанта Сергея Диденко, прогнозы гидрологов неутешительные.

«Неблагоприятное развитие паводковой ситуации возможно в 9 сибирских субъектах - в республиках Алтай, Тува, Хакасия, в Алтайском и Красноярском краях, в Омской, Томской, Кемеровской и Новосибирской областях», - передаёт его слова ВашГород.ру.

Ранее редакция SU рассказала о селекторном совещании Тулеева с руководителями территорий по обеспечению безопасности в рамках подготовки к весеннему паводку. По его прогнозам, в Кузбасс придёт большая вода, поэтому губернатор потребовал уже сейчас наладить вывоз снега и принимать все меры по расчистке русел рек, чтобы минимизировать разрушения.