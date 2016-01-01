«Макдоналдс» рассказал о самых популярных ресторанах в Сибири

Накануне в Кемерове открылся второй ресторан быстрого питания «Макдоналдс».

На конференции в честь этого представители сети рассказали о самых популярных ресторанах в Сибирском федеральном округе.

«У нас лидирующие позиции занимают рестораны «Макдоналдс» в Новокузнецке и Кемерове. Они буквально делят первенство между собой. Там где недостаточно много ресторанов, соответственно, там больше товарооборота и большее количество гостей», - рассказали ВашГород.ру представители сети.

Напомним, в Кемерове планируется открыть ещё один ресторан. Но где он будет базироваться пока неизвестно.