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Новость от 11 Февраля 2017

«Макдоналдс» рассказал о самых популярных ресторанах в Сибири

Накануне в Кемерове открылся второй ресторан быстрого питания «Макдоналдс». 

На конференции в честь этого представители сети рассказали о самых популярных ресторанах в Сибирском федеральном округе.

«У нас лидирующие позиции занимают рестораны «Макдоналдс» в Новокузнецке и Кемерове. Они буквально делят первенство между собой. Там где недостаточно много ресторанов, соответственно, там больше товарооборота и большее количество гостей»,  - рассказали ВашГород.ру представители сети.

Напомним, в Кемерове планируется открыть ещё один ресторан. Но где он будет базироваться пока неизвестно.

novokuznetsk.su

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