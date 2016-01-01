Назван новый глава Центрального района

Место Максима Морозова в администрации Центрального района Новокузнецка с 13 февраля займёт Николай Маслов. Ранее он был начальником управления по вопросам жизнеобеспечения территории района.

Николай Маслов в 1983 году закончил Сибирский металлургический институт. Работал на ЗСМК, сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.

В 1993 году переведен на КМК в строящийся кислородно-конвертерный цех, работал главным энергетиком по обслуживанию объектов социальной сферы. Также занимал должность заместителя начальника отдела охраны труда.

Последние два года работает в должности начальника управления по вопросам жизнеобеспечения территории Центрального района, где проявил себя как грамотный руководитель и организатор.

В 2015 году подал кандидатуру в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы.

Женат, двое детей.

novokuznetsk.su

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