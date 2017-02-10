Скорая помощь ехала к роженице три часа. Росздравнадзор нашёл нарушения

Скандал вокруг опоздания скорой помощи к роженице почти на три часа разгорается. После проверки, комиссия Росздравнадзора обнаружила грубые нарушения в деятельности сотрудников Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи.

Все замечания и документы уже собраны в большую доказательную базу и переданы в суд, сообщает Российская газета.

Выяснилось, что фельдшер не сообщила оператору о поломке машины, а администрация не позаботилась о выполнении вызова.

В итоге роженица ждала медиков и роды вынужден был принимать её муж. По итогам проверки, члены комиссии пришли к выводу, что право женщины на получение доступной, качественной медицинской помощи было нарушено.

Эксперты Росздравнадзора составили протокол и обязали станцию скорой помощи устранить все выявленные нарушения в срок до 3 марта 2017 года.

Ранее редакция SU сообщила о возбуждении уголовного дела по статье о халатности.