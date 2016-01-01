В Кузбассе оштрафовали управляющую компанию за плохую уборку снега

Инцидент произошёл в Кемерове.

Как сообщили в областной пресс-службе Госжилинспекции, управляющая компания ООО «ЖСЦ «Квартиры Кемерова» систематически не убирала снег, не чистила двор дома№ 72 по проспекту Шахтеров, в плачевном состоянии были пандусы и пешеходные дорожки.

Все выявленные нарушения обязали устранить и наложили штраф на управляющую компанию в размере 50 тыс. рублей.

Ранее редакция SU рассказала о требовании Тулеева своевременно вывозить снег, чтобы уже сейчас готовится к сложному паводку.