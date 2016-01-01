Бывший замгубернатора Кузбасса занял пост в угольной компании

На официальном сайте ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» появилась информация о кадровых изменениях. Ранее занимавший в администрации Кемеровской области пост замгубернатора по строительству Евгений Буймов назначен на должность заместителя директора по капитальному строительству.

Напомним, должность вице-губернатора Кузбасса Буймов занимал четыре года с 2006 по 2010 год. Он покинул свой пост, чтобы возглавить «Кемеровский домостроительный комбинат».

Его общий стаж в строительной отрасли составляет более 30 лет.