В Новокузнецке за одну ночь произошло три пожара. Есть погибшие

Минувшей ночью в Новокузнецке произошло почти одновременно три пожара.

Первое сообщение о возгорании поступило в 2:50 ночи. На улице Кондомское шоссе, 6 загорелась бокс-стоянка. К тушению пожара от МЧС России привлекались 15 человек и 4 единицы техники.

Через два часа поступил сигнал о возгорании в частном жилом доме на улице Мурманская, 39. Пожар был потушен за 12 минут.

«Пожар произошёл на Мурманской, 39 (двухэтажный, двухподъездный дом). На первом этаже в первом подъезде горел тамбур 2 на 5. Сообщение о пожаре пришло 04:12. По прибытию пожарным пришлось спасать людей с вышестоящего этажа по трехколенной лестнице, спасено 10 человек (8 взрослых и 2 детей). Одна из женщин передана в скорую без сознания, но скончалась по дороге в больницу. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 15 человек и 4 единицы техники», - уточнили в пресс- службе ФГКУ «11 отряда ФПС по Кемеровской области».

Почти одновременно с этим пожаром произошло возгорание в частной станции технического обслуживания на улице Бугарева, 4а. На этот раз на вызов выехало 4 человека и 1 единица техники.