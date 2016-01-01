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Новость от 11 Февраля 2017

Популярная российская актриса призналась в ностальгии по Кемерову

Уроженка Сибири, а ныне популярная российская актриса Алёна Бабенко в большом интервью еженедельнику «Аргументы и факты» рассказала о любви к Кузбассу.

Она призналась, что холодными вечерами с ностальгией вспоминает жизнь в Кемерове. Каждый раз, когда властвует мороз, она чувствует себя как дома. Для неё лучше снег и холод, нежели слякоть и грязь.

«Я сибирячка, родилась в Кемерове. Очень люблю снег, холод, поэтому, наоборот, для меня зима – огромное счастье. А особенно мне радостно, когда минус, как в Сибири. Тогда я как будто дома», - рассказала актриса.

Для справки: Алёна Бабенко (урождённая Елена Олеговна Баранова; род. 31 марта 1972года, Кемерово) — российская актриса, заслуженная артистка Российской Федерации.

novokuznetsk.su

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