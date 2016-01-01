Популярная российская актриса призналась в ностальгии по Кемерову

Уроженка Сибири, а ныне популярная российская актриса Алёна Бабенко в большом интервью еженедельнику «Аргументы и факты» рассказала о любви к Кузбассу.

Она призналась, что холодными вечерами с ностальгией вспоминает жизнь в Кемерове. Каждый раз, когда властвует мороз, она чувствует себя как дома. Для неё лучше снег и холод, нежели слякоть и грязь.