5 самых громких разочарований новокузнечан

Редакция novokuznetsk.su представляет подборку из пяти громких обещаний и анонсов городских властей, которые сильно разочаровали жителей Новокузнецка.

Самый большой бесплатный каток в Кузбассе

Начнём со скандала вокруг зимнего городка на площади общественных мероприятий. Этой зимой многие горожане возмутились сносу горки. Тогда городские власти сделали громкое заявление, что вместо неё будет залит самый большой бесплатный каток в Кузбассе.

Но когда местные жители увидели размер этого катка, то были разочарованы. Некоторые назвали это «недоразумением» и «ледяной заплаткой». Отметим, каток просуществовал всего несколько недель.

Самая современная стела на въезде в Орджоникидзевский район

Многих разочаровала новая стела на въезде в Орджоникидзевский район. В июле прошлого года разгорелся скандал, когда одна из новокузнечанок сфотографировала новую стелу и обратила внимание на ляп - несколько букв выходят за площадь конструкции.

Тогда многие горожане потребовали исправить этот ляп. Власти обещали решить эту проблему осенью 2016 года. Но на дворе 2017 год, а странного вида стела всё ещё «радует» горожан. И, вероятно, такой и останется впредь.

Самые лучшие дороги

Ещё одно большое разочарование горожан – это ремонт дорог. За четыре года их отремонтировано почти 30. Некоторые из них ремонтируются почти каждый год. По дорогам на улицах Павловского, Депутатской и проспекте Курако опять поползли трещины.

Кроме того, жителей Новокузнецка ежегодно убеждают в чудодейственных свойствах кейпсила, который призван спасти дороги от разрушения и якобы позволяет экономить средства на ремонт. Тем не менее, и этот защитный слой хватает не надолго, например, летом 2016 года рабочие на улице Кирова восстанавливали прошлогодний кейпсил бесплатно, так как это супер покрытие сошло вместе со снегом.

В это время неожиданно пошёл дождь и его быстро смыло дождём. После дорожное полотно пришлось опять восстанавливать.

Самый большой детский городок за Уралом

Летом 2015 года открылся "самый большой детский городок за Уралом" на пересечении проспекта Курако и улицы Кирова. Но многие горожане, увидев детскую площадку, были весьма удивлены, что «самый большой городок» оказался таким маленьким – всего 300 кв.м.

Городок разместился на территории будущего храма имени Петра и Февронии. Городские власти анонсировали его строительство после возмущения горожан, которые выступали против строительства религиозного здания и требовали разбить на этом месте парк.

Самый современный микрорайон





Ещё одно разочарование горожан – новый микрорайон в самом центре Новокузнецка "Новый город" . Изначально городские власти и застройщик анонсировали создание самого современного и нового квартала, где будут школы, элитные дома и удобная инфраструктура.

Но реальная застройка контрастирует с проектом и разочаровывает горожан – уже который год в центре стоят недостроенные скелеты многоэтажных домов, а чиновники каждый раз объясняют, почему не могут построить новые школы.

Сегодня он выглядит так: