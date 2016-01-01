Новокузнечан развезут на Пасхальные богослужения

Как сообщают в пресс-службе УТИС Новокузнецка, 16, 25 апреля и 9 мая будут курсировать временные автобусные маршруты для проезда на Пасхальные богослужения в церкви и для проезда до городских кладбищ .

Кроме этого в общественных местах будут усилены меры безопасности.