Новокузнечан развезут на Пасхальные богослужения

Как сообщают в пресс-службе УТИС Новокузнецка, 16, 25 апреля и 9 мая будут курсировать временные автобусные маршруты для проезда на Пасхальные богослужения в церкви и для проезда до городских кладбищ .
Кроме этого в общественных местах будут усилены меры безопасности.
В ночь с 15 на 16 апреля 2017 года
Будет взято под личный контроль руководителями пассажирских предприятий выполнение последних рейсов 15 апреля и первых рейсов 16 апреля на всех регулярных маршрутах.
Для доставки прихожан на Пасхальные богослужения в церкви 15 апреля в рамках социального заказа будет организовано движение по следующим временным маршрутам:
«Михайло-Архангельская церковь (ул. Транспортная, 10) - Спасо-Преображенский собор (ул. Водопадная, 18) - Собор Рождества Христова (ул. Зыряновская, 97а).
Расписание движения:
|
Вокзал (6 платформа на площади перед ж/д вокзалом)
|
Михайло-Архангельская церковь
|
Спасо-Преображенский собор
|
Собор Рождества Христова
|
22:00
|
22:05
|
22:15
|
22:50
|
23:00
|
23:05
|
23:15
|
23:50
«Советская площадь – церковь Святителя Николая». Отправление от «Советской площади» в 22:00ч, в 23:00ч.
Для проезда прихожан после Пасхального богослужения 16 апреля в рамках социального заказа будет организовано движение по временному маршруту:
«Церковь Святителя Николая - Советская площадь». Отправление от «Церкви Святителя Николая» в 6:00ч.
На 16, 22, 23, 25 апреля и 9 мая
Для проезда горожан до городских кладбищ будет организовано 16 апреля, 22 апреля, 23 апреля, 25 апреля и 9 мая с 9:00 ч до 18:00 ч в рамках социального заказа движение по следующим временным маршрутам:
«Вокзал – Редаковское кладбище»
Расписание движения. Остановка на вокзале – «Ж/д вокзал» по пр. Курако в сторону площади Побед:
16 апреля, 22 апреля, 23 апреля и 9 мая
|
Вокзал
|
8:40, 9:10, 9:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10
|
Редаковское кладбище
|
9:10, 9:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:40, 14:10, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40
25 апреля
|
Вокзал
|
8:40, 8:48, 8:56, 9:08, 9:18, 9:32, 9:40, 9:48, 9:56, 10:08, 10:18, 10:32, 10:40, 10:48, 10:56, 11:08, 11:18, 11:32, 11:40, 11:48, 11:56, 12:08, 12:18, 12:32, 12:40, 12:48, 12:56, 13:08, 13:18, 13:32, 13:40, 13:48, 13:56, 14:08, 14:18, 14:32, 14:40, 14:48, 14:56, 15:08, 15:18, 15:32, 15:40, 15:48, 15:56, 16:08, 16:18, 16:32, 16:40, 16:48, 16:56, 17:08, 17:18, 17:32
|
Редаковское кладбище
|
9:10, 9:18, 9:26, 9:38, 9:48, 10:02, 10:10, 10:18, 10:26, 10:38, 10:48, 11:02, 11:10, 11:18, 11:26, 11:38, 11:48, 12:02, 12:10, 12:18, 12:26, 12:38, 12:48, 13:02, 13:18, 13:38, 14:02, 14:10, 14:26, 14:48, 15:10, 15:18, 15:26, 15:38, 15:48, 16:02, 16:10, 16:18, 16:26, 16:38, 16:48, 17:02, 17:10, 17:18, 17:26, 17:38, 17:48, 18:02
«Площадь Побед – Митинское кладбище»
Расписание движения. Отправление от тоннеля.
22 апреля, 23 апреля
|
Площадь Побед
|
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:40, 15:40, 16:40
|
Митинское кладбище
|
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:10, 16:10, 17:10
25 апреля.
|
Площадь Побед
|
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10
|
Митинское кладбище
|
9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40
«Вокзал – Бунгурское кладбище»
Расписание движения. Отправление с нижней площадки автовокзала, со 2-й платформы.
22 апреля, 23апреля
|
Вокзал
|
9:00, 10:20, 11:40, 13:30, 14:50, 16:10
|
Бунгурское кладбище
|
9:40, 11:00, 12:20, 14:10, 15:30, 16:50
25 апреля
|
Вокзал
|
9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:30, 14:10, 14:50, 15:30, 16:10, 16:50
|
Бунгурское кладбище
|
9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 14:10, 14:50, 15:30, 16:10, 16:50, 17:30
Дополнительно доехать до Бунгурского кладбища пассажиры могут на автобусе маршрута № 159 «Новокузнецк – Рассвет» (по действующему расписанию).
«ДК ЗСМК – Редаковское кладбище»
Расписание движения
25 апреля
|
ДК ЗСМК
|
9:05, 11:05, 13:05, 13:45, 15:45
|
Редаковское кладбище
|
10:05, 12:05, 14:45, 16:45
«Космонавтов – Ильинское кладбище»
Расписание движения
16, 22, 23 апреля, 9 мая
|
Космонавтов
|
9:00, 10:10, 11:20, 13:00, 14:10, 15:20, 16:30
|
Ильинское кладбище
|
9:35, 10:45, 11:55, 13:35, 14:45, 15:55, 17:05
25 апреля
|
Космонавтов
|
9:00, 9:23, 9:47, 10:10, 10:33, 10:57, 11:20, 11:43, 12:07, 13:00, 13:23, 13:47, 14:10, 14:33, 14:57, 15:20, 15:43, 16:07, 16:30, 16:53, 17:17
|
Ильинское кладбище
|
9:35, 9:58, 10:22, 10:45, 11:08, 11:32, 11:55, 12:18, 12:42, 13:35, 13:58, 14:22, 14:45, 15:08, 15:32, 15:55, 16:18, 16:42, 17:05. 17:28, 17:52
«ДК Алюминщиков – Кузнецкое кладбище»
Расписание движения
16,22, 23 апреля, 9 мая
|
ДК Алюминщиков
|
9:00, 10:20, 12:20, 13:40, 15:40, 17:00
|
Кузнецкое кладбище
|
9:40, 11:00, 13:00, 14:20, 16:20, 17:40
25 апреля
|
ДК Алюминщиков
|
9:00, 9:20, 9:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40
|
Кузнецкое кладбище
|
9:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20
«ДК ЗСМК – Ильинское кладбище»
Расписание движения
25 апреля
|
ДК ЗСМК
|
8:30, 9:10, 9:54, 10:34, 11:18, 11:58, 13:30, 14:10, 14:54, 15:34, 16:18, 16:58
|
Ильинское кладбище
|
9:12, 9:52, 10:36, 11:16, 12:00, 12:40, 14:12, 14:52, 15:36, 16:16, 17:00, 17:40
«ДК ЗСМК – Кузнецкое кладбище»
Расписание движения
25 апреля
|
ДК ЗСМК
|
8:20, 8:40, 9:00, 9:20, 9:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40
|
Кузнецкое кладбище
|
8:50, 9:10, 9:30, 9:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10
«Мурманская – Байдаевское кладбище»
Расписание движения
16, 22, 23 апреля, 9 мая
|
Мурманская
|
8:30, 9:10, 9:50, 10:30, 11:10, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40
|
Байдаевское кладбище
|
8:50, 9:30, 10:10, 10:50, 11:30, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00
25 апреля
|
Мурманская
|
8:30, 8:44, 8:57, 9:10, 9:24, 9:37, 9:50, 10:04, 10:17, 10:30, 10:44, 10:57, 11:10, 11:37, 11:53, 12:20, 12:33, 12:47, 13:00, 13:13, 13:27, 13:40, 13:53, 14:07, 14:20, 14:33, 14:47, 15:00, 15:13, 15:27, 15:40, 15:53, 16:07, 16:20, 16:33, 16:47, 17:00, 17:13, 17:27, 17:40
|
Байдаевское кладбище
|
8:50, 9:04, 9:17, 9:30, 9:44, 9:57, 10:10, 10:24, 10:37, 10:50, 11:04, 11:17, 11:30, 11:57, 12:13, 12:40, 12:53, 13:07, 13:20, 13:33, 13:47, 14:00, 14:13, 14:27, 14:40, 14:53, 15:07, 15:20, 15:33, 15:47, 16:00, 16:13, 16:27, 16:40, 16:53, 17:07, 17:20, 17:33, 17:47, 18:00
«п.Притомский – Кладбище п.Абагур-Лесной»
Расписание движения
25 апреля
|
п. Притомский
|
9:00, 10:10, 11:20, 12:30, 14:10, 15:20, 16:30, 17:40
|
Кладбище п.Абагур-Лесной
|
9:35, 10:45, 11:55, 13:05, 14:45, 15:55, 17:05, 18:15
На случай увеличения пассажиропотока будет создан резерв автобусов для своевременной организации проезда пассажиров до кладбищ.
Расписание движения временных маршрутов можно уточнить в справочной службе МБУ ЕЦОПП по телефону: 740-195.
novokuznetsk.su
Подписывайтесь на нас: