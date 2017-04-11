Домашний интернет может подорожать в три раза

По прогнозам региональных профильных ассоциаций, в ближайшее время услуги операторов связи могут подорожать в два-три раза. Это может произойти из-за управляющих компаний, которые пускают не всех операторов обслуживать дома.

Представители Минкомсвязи не поддерживают подобный прогноз, но признают, что подобное поведение управляющих компаний может заметно поднять тарифы на услуги связи., сообщает Российская газета.

Поэтому сейчас на согласовании новый законопроект о недискриминационном доступе в дома для операторов связи, который должен обеспечить конкуренцию на рынке и доступность услуг связи.

Но пока закон не принят, управляющие компании могут выбирать «карманного» интернет оператора, который за вход в дом платит деньги. А когда он начинает оказывать услуги, то закладывает свои расходы в тариф.