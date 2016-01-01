Сибирские общественники требуют смягчить наказание за экономические преступления

В Новосибирске общественники поддержали общероссийскую инициативу и требуют не лишать до окончательного решения суда свободы предпринимателей, которых подозревают в совершении экономических преступлений.

Они выступают за смягчение наказания и просят принять соответствующий законопроект, сообщает Новости здесь. Кузбасс.

Общественники подчёркивают, что речь идёт не об уходе от ответственности, а лишь о том, чтобы до вынесения приговора бизнесмена не лишали свободы.

Ранее мы рассказали, что Алексей Кудрин предложил все экономические преступления вывести из Уголовного поля.