Чем дышали жители Новокузнецка в марте

Как сообщают эксперты Кемеровского Гидрометцентра, в марте в воздухе Новокузнецка было много фторида водорода, диоксида азота, фенола, сажи, пыли, сероводорода и оксида углерода.

«В Центральном районе зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха диоксидом азота. Максимальная концентрация достигла 1,6 ПДК. В Куйбышевском, Орджоникидзевском и Новоильинском районах было много фенола и оксида углерода. Максимальные концентрации этих примесей составили 1,7-1,9 ПДК», - уточнили в ведомстве.

Экологи отмечают, что в Новокузнецке за последнее время воздух стал чище. Ранее мы сообщили, что в водоотводном канале у северной проходной второй промплощадки НкАЗа поселились дикие утки.