Согласно опросу "Левада-центра", россияне не готовы покупать народные облигации, с помощью которых Минфин собирался подлатать дыры в бюджете.

О выпуске народных облигаций знают лишь 13% россиян, сообщает Сбербанк со ссылкой на опрос. 64% не знают об этом ничего, 23% "что-то слышали, но не вникали в суть", пишет Finanz.ru.

Среди осведомленного меньшинства 82% не собираются покупать облигации. Еще 12% затруднились ответить.

Среди оставшихся 6% половина не готовы кредитовать Минфин на сумму больше 30 тысяч рублей - а именно такой минимальный порог вложений установило правительство.

В результате лишь 2% от 13% осведомленных о народных ОФЗ россиян могут стать их потенциальными покупателями. От общей численности населения это 0,26%.

При этом даже в этой скромной группе, согласно опросу, никто не готов одолжить правительству больше 100 тысяч рублей.

"Надо признать, что население совершенно не заинтересовалось покупкой ОФЗ", - констатирует Сбербанк, где правительственные бумаги должны появиться в продаже в апреле. Инструмент, по мнению банка, "сложнее депозита, а его доходность немногим выше".

Напомним, цель этих займов - не покрытие дефицита бюджета, а "воспитание" у россиян культуры сбережения денег и повышение их финансовой "грамотности", сообщал Минфин в "Основных направлениях долговой политики РФ на 2017-19 гг".

novokuznetsk.su

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