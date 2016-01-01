Как сэкономить время и заработать деньги

Сегодня предприниматели задумываются об инфраструктуре офиса еще до того, как въезжают в новое помещение. Многие вопросы возникают и в процессе ремонта. А иногда оказывается, что в уже обжитом помещении вдруг забыли что-то установить.

Инфраструктура офиса в зависимости от бизнеса может включать в себя коммуникации для интернета, кабельное и IP-телевидение, аналоговую и цифровую телефонию, охранный комплекс, пожарную сигнализацию. Если этим вопросом занимается руководитель или топ-менеджер, то он теряет много времени, и, соответственно, лишает себя возможности в это время зарабатывать деньги. Проще обратиться в компанию, которая предоставляет все услуги в комплексе «под ключ».

Good Line имеет штат квалифицированных сотрудников для строительства и проведения монтажных работ любой сложности. Все квалификации подтверждены сертификатами.

«Мы берем на себя проблемы бизнеса, поэтому руководители могут не занимать голову коммуникациями, интернетом и другими вопросами, а доверить все профессионалам и заниматься своим делом», — говорит директор B2B Good Line Александр Олейник.

Несмотря на то, что монтаж систем рекомендуется проводить в момент строительства или реконструкции помещения, часто бывает, что арендатору требуется проложить коммуникации уже в готовом, отремонтированном помещении. Но с условием, чтобы всё было продуманно, аккуратно и надежно. В Good Line берутся и за такие задачи. Среди завершенных проектов, над которыми работал Good Line — торговый центр «Планета» в Новокузнецке, офис кузбасских IT-компаний «ЭТО_», офисные центры на ул. Шестакова, 6а, пр. Кузнецкий, 14а, ул. Тухачевского 54б, и торговый центр «Радуга» в Кемерове.

«Обращайтесь в Good Line, если Ваша цель - экономия времени, комплексное решение всех задач «под ключ», дальнейшее сопровождение, в том числе гарантийное обслуживание предоставленного оборудования», — добавил Александр Олейник.

В отличие от большинства предложений на рынке, Good Line работает по принципу «одного окна»: Good Line выступает и как интегратор, прокладывающий всю инфраструктуру, и как дальнейший поставщик услуг.

Исполнительный директор ООО «Новострой», управляющая компания ТРЦ «Планета» (Новокузнецк) Наталья Вара: «Компания «Good Line» по нашему заказу реализовала два ввода волоконно-оптического кабеля с двух сторон ТРЦ «Планета» для бесперебойной работы в случае аварии на одной магистрали. Помимо этого, размещен узел связи с источниками бесперебойного питания. Для гарантии качества связи было соблюдено условие — длина витой пары до конечного пользователя в торговых точках не должна превышать 100 метров.

Мы благодарны «Good Line» за оперативное и качественное решение всех поставленных задач».