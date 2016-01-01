Выборы президента России перенесли

Госдума в первом чтении приняла поправки, позволяющие перенести выборы президента в 2018 году с 11-го на 18-е марта. Таким образом, они совпадут с днём воссоединения России с Крымом.

Это не все изменения, отмечает "РГ". На будущих выборах у россиян не будет открепительных удостоверений. Граждане смогут не позднее трёх дней до даты голосования по телефону или в виде электронного обращения подать заявку на голосование.

Возможность подачи нескольких заявлений будет исключена с помощью единой базы данных.