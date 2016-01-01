Выборы президента России перенесли

Госдума в первом чтении приняла поправки, позволяющие перенести выборы президента в 2018 году с 11-го на 18-е марта. Таким образом, они совпадут с днём воссоединения России с Крымом.
Это не все изменения, отмечает "РГ". На будущих выборах у россиян не будет открепительных удостоверений. Граждане смогут не позднее трёх дней до даты голосования по телефону или в виде электронного обращения подать заявку на голосование.
Возможность подачи нескольких заявлений будет исключена с помощью единой базы данных.
Также в поправках прописано введение обязательной трансляции с избирательных участков. Кроме того, предлагается запретить выбраковку подписей из-за того, что избиратели указали неполный домашний адрес.
При этом за злоупотребление предоставляемыми правами, за недобросовестные действия в связи с выборами устанавливается административная ответственность. За неоднократное голосование одного и того же лица, а также за организацию такого голосования предлагается установить штраф в 30 тыс. руб. Такой же штраф полагается за выдачу бюллетеня в целях предоставления возможности проголосовать вместо избирателя.
Ответственность за неоднократное административное правонарушение составит 50 тыс. руб.
Упрощаются и правила для наблюдателей. Исключается требование о заблаговременном направлении в избирком их списка. А также отменяется правило обязательного направления наблюдателя только на один избирательный участок. По мнению авторов документа, такой подход позволит значительно увеличить количество наблюдателей и обеспечить максимальную открытость и гласность работы избирательных комиссий.
Еще одна новация - разукрупнение избирательных участков, что необходимо для максимального удобства избирателей. Предполагается уменьшение максимальной численности избирателей на каждом из них до 1,5 тыс. человек.
"Предлагаемые нашему вниманию законопроекты - это настоящая революция в избирательном законодательстве", - подчеркнул член комитета ГД по государственному строительству и законодательству Виктор Пинский ("ЕР").
Максимальное использование в избирательном процессе современных информационных технологий существенно снижает риски злоупотребления правами со стороны избирателей, - прокомментировал поправки "РГ" член Комитета ГД по регламенту Алексей Кобилев ("ЕР"). - А широкий охват избирательных участков средствами видеонаблюдения позволит сделать выборы прозрачными и гласными.
novokuznetsk.su
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