В Новокузнецке начали наносить дорожную разметку

Сегодня, 13 апреля, стартует кампания по нанесению горизонтальной дорожной разметки. В первую очередь к работам приступят на тех участках дорог, где есть высокая интенсивность движения - на маршрутах общественного транспорта, вблизи школ, детских садов, местах концентрации ДТП.

Поэтому вскоре на дорогах Новокузнецка появятся жёлто-белые пешеходные переходы и «зигзаги» в районе трамвайных остановок.

Ежегодно на 508 км улично-дорожной сети Новокузнецка наносится дорожная разметка и на 680 км пешеходных переходов.

Представители УДКХиБ призывает автомобилистов с пониманием отнестись к неудобствам и не наезжать на свежую дорожную разметку, чтобы исключить размазывание краски колесами автомобилей.