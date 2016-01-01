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Новость от 13 Апреля 2017

Щукин ушёл из бизнеса

Бизнесмен из Новокузнецка Александр Щукин заявил, что больше не является руководителем «ПТК «Уголь» и других компаний, сообщает ВашГород.ру.

По словам олигарха, он теперь обычный пенсионер, получающий 16 тыс. рублей.

Ранее редакция SU сообщила о продлении ему домашнего ареста до 13 августа. Такое решение суд принял в минувший вторник.

Напомним, его и других высокопоставленных чиновников подозревают в вымогательстве акций стоимостью 1 млрд. рублей у собственника разреза «Инской».

novokuznetsk.su

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