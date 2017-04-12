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Новость от 13 Апреля 2017

Минтруд поддержал инициативу сажать работодателей за неуплату соцвзносов

Глава Министерства труда Максим Топилин сообщил, что его ведомство поддерживает инициативу о возврате уголовной ответственности для работодателей за неуплату страховых взносов.

Если законопроект примут, что работодателю грозит внушительный штраф до двух миллионов рублей, либо тюремное заключение до 7 лет, сообщает Российская газета.

Причём планируют наказывать не только юрлица, но и тех граждан, которые нанимают на работу сотрудников, выплачивают им деньги, но не перечисляют с этих сумм страховые взносы. По словам министра, эта инициатива уже согласована.

 

novokuznetsk.su

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